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Жена Малиновского: Руслан заработал грыжу, думал делать операцию, но сейчас все прошло

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Кажется, у хавбека со здоровьем уже все в порядке

Жена Малиновского: Руслан заработал грыжу, думал делать операцию, но сейчас все прошло

Новина українською

Жена украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала о проблемах мужа со здоровьем, которые появились из-за грыжи.

"Руслан заработал грыжу около двух-трех месяцев назад. Дело в том, что в "Аталанте" достаточно большие нагрузки. Я думаю, что после Бельгии Руслан был не до конца готов к ним физически.

Со временем возникло воспаление, когда он заболел коронавирусом. Три недели он пропустил, не было никаких нагрузок.

Однако воспалительный процесс прошел, и сейчас она его совсем не беспокоит. Сразу после сборной он вернулся и думал, что будет делать операцию, но вылечился от COVID-19 и все прошло.

Надеемся, что и в ближайшее время Руслана ничего не будет беспокоить", - сказала Роксана Малиновская.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Роксана Малиновская
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Источник:
Бомбардир

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