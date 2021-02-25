Жена Малиновского: Руслан заработал грыжу, думал делать операцию, но сейчас все прошло

Жена украинского хавбека " Аталанты " Руслана Малиновского Роксана рассказала о проблемах мужа со здоровьем, которые появились из-за грыжи.

"Руслан заработал грыжу около двух-трех месяцев назад. Дело в том, что в "Аталанте" достаточно большие нагрузки. Я думаю, что после Бельгии Руслан был не до конца готов к ним физически.

Со временем возникло воспаление, когда он заболел коронавирусом. Три недели он пропустил, не было никаких нагрузок.

Однако воспалительный процесс прошел, и сейчас она его совсем не беспокоит. Сразу после сборной он вернулся и думал, что будет делать операцию, но вылечился от COVID-19 и все прошло.

Надеемся, что и в ближайшее время Руслана ничего не будет беспокоить", - сказала Роксана Малиновская.