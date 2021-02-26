Fichajes: Андрей Лунин принял твердое решение покинуть мадридский Реал летом
Украинец не получает игрового времени
therealchamps
Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин понимает, что у него не будет возможности играть за "меренг", пока в составе есть Тибо Куртуа. По информации испанского портала Fichajes, украинец является одним из тех футболистов, которые точно покинут "сливочных" летом.
Вратарь сыграл только один официальный матч за команду Зидана в нынешнем сезоне, в Кубке Испании против "Алькояно" (1:2). Как сообщает источник, 22-летний Лунин принял твердое решение уйти из "Реала" в ту команду, которая предоставит ему игровое время.
Напомним, Андрей начинал карьеру в "Днепре", после чего присоединился к "Заре". В 2018-м "меренги" приобрели вратаря и отправили в аренду в "Леганес". Также на правах арендных соглашений Лунин выступал за "Реал Вальядолид" и "Реал Овьедо".
Популярное сейчас
- Возможный преемник Йовичевича, Кристалл нашел тренера. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Жеребьевка Лиги Европы. Сегодня Динамо и Шахтер узнают соперников в 1/8 финала
- Славная компания Динамо и Шахтеру. Все команды, которые вышли в 1/8 финала Лиги Европы
- Брюгге - Динамо 0:1. Видео гола, обзор матча
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала