  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Fichajes: Андрей Лунин принял твердое решение покинуть мадридский Реал летом
В тренде

Fichajes: Андрей Лунин принял твердое решение покинуть мадридский Реал летом

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец не получает игрового времени

Fichajes: Андрей Лунин принял твердое решение покинуть мадридский Реал летом

therealchamps

Новина українською

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин понимает, что у него не будет возможности играть за "меренг", пока в составе есть Тибо Куртуа. По информации испанского портала Fichajes, украинец является одним из тех футболистов, которые точно покинут "сливочных" летом.

Читайте такжеЗвездам стоит поучиться: AS поставила Андрея Лунина в пример топ-игрокам Реала

Вратарь сыграл только один официальный матч за команду Зидана в нынешнем сезоне, в Кубке Испании против "Алькояно" (1:2). Как сообщает источник, 22-летний Лунин принял твердое решение уйти из "Реала" в ту команду, которая предоставит ему игровое время.

Напомним, Андрей начинал карьеру в "Днепре", после чего присоединился к "Заре". В 2018-м "меренги" приобрели вратаря и отправили в аренду в "Леганес". Также на правах арендных соглашений Лунин выступал за "Реал Вальядолид" и "Реал Овьедо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fichajes

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
urik (Кривой Рог)
26.02.2021 в 12:55
Правильное решение , в Реале многому научился , данные есть . Он себя еще проявит , главное есть характер, а так мог до пенсии мячи подавать и ждать какого-то шанса. Удачи !!!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
26.02.2021 в 11:34
Давно пора
Ответить
+3
0
2.dc (Николаев)
26.02.2021 в 11:22
Ну ... лучше позже, чем никогда. По своему жаль парня, слишком уж заманчивым "СРАЗУ РЕАЛ МАДРИД" показался, и как тут устоишь ... )
Ответить
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.02.2021 в 11:29
Так бывает, Зидан не тренер, раскрывающий таланты. Пока Роналды были - был и результат.
Ответить
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2021 в 11:17
Колишній вже футболіст Лунін...
Ответить
0
-4
FC Energy (Новая Каховка)
26.02.2021 в 11:29
22 человеку, вратарю. Некоторые в 30 лет раскрываются и 3-4 года на высочайшем уровне играют.
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2021 в 11:57
Залишилося почекати 8 років.
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2021 в 11:10
Но пока никто ничего не предоставляет.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...