Fichajes: Андрей Лунин принял твердое решение покинуть мадридский Реал летом

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин понимает, что у него не будет возможности играть за "меренг", пока в составе есть Тибо Куртуа. По информации испанского портала Fichajes, украинец является одним из тех футболистов, которые точно покинут "сливочных" летом.

Вратарь сыграл только один официальный матч за команду Зидана в нынешнем сезоне, в Кубке Испании против "Алькояно" (1:2). Как сообщает источник, 22-летний Лунин принял твердое решение уйти из "Реала" в ту команду, которая предоставит ему игровое время.

Напомним, Андрей начинал карьеру в "Днепре", после чего присоединился к "Заре". В 2018-м "меренги" приобрели вратаря и отправили в аренду в "Леганес". Также на правах арендных соглашений Лунин выступал за "Реал Вальядолид" и "Реал Овьедо".