СМИ: Яремчук подписал с Гентом новый, улучшенный контракт

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук подписал новый контракт с бельгийским клубом, сообщает Het Nieuwsblad.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года, в то время как старый контракт истекал в конце июня 2023.

Форвард получил улучшенный контракт накануне последнего дня зимнего трансферного окна в Европе из-за слухов об интересе к нему со стороны "Брюгге", которому игрока предложили его агенты. "Буйволы" не планировали продавать лучшего бомбардира конкурентам, но и сам "Брюгге" не спешил оформлять сделку по Яремчуку.

По данным источника, "Гент" не стал афишировать новый контракт украинца, так как данная информация повлияет на трансферную стоимость футболиста, которому обещали позволить уйти следующим летом.

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Также источник отмечает, что в январе "Спортинг" действительно пытался купить Яремчука, но сам Роман ответил отказом, так как хочет продолжить карьеру в топ-5 европейских лиг.

Отметим, что Тransfermarkt оценивает Яремчука в 11 миллионов евро.