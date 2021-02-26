Хавбек молодежной сборной Украины подписал контракт с московским Торпедо
Андрей Кравчук перебрался в Россию
torpedo.ru
Экс-полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук, который в декабре покинул донецкий клуб на правах свободного агента, подписал контракт с московским "Торпедо".
Соглашение сторон рассчитано на 4,5 года.
Отметим, что в этом сезоне на счету 21-летнего футболиста 4 матча в УПЛ и 2 - в первенстве U-21.
Также Андрей получал в 2020 году вызовы в молодежную сборную Украины. На счету игрока 4 поединка за команду Руслана Ротаня.
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Источник:Торпедо (Москва)
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