Хавбек молодежной сборной Украины подписал контракт с московским Торпедо

Экс-полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук, который в декабре покинул донецкий клуб на правах свободного агента, подписал контракт с московским "Торпедо".

Соглашение сторон рассчитано на 4,5 года.

Отметим, что в этом сезоне на счету 21-летнего футболиста 4 матча в УПЛ и 2 - в первенстве U-21.

Также Андрей получал в 2020 году вызовы в молодежную сборную Украины. На счету игрока 4 поединка за команду Руслана Ротаня.