Ман Сити - Вест Хэм. Зинченко в основе, Ярмоленко вне заявки

"Манчестер Сити" на "Этихад" примет "Вест Хэм" в рамках 26-го тура АПЛ. В старте "горожан" выйдет украинец Александр Зинченко, сыграв на ​​левом фланге обороны. А вот его соотечественник Андрей Ярмоленко в состав "молотобойцев" не попал - вингер продолжает восстанавливаться от травмы колена, которую он получил в кубковом матче против "Манчестер Юнайтед" 9 февраля.

???? Here's how we line up this afternoon!



COME ON YOU IRONSSSS ⚒#MCIWHU — West Ham United (@WestHam) February 27, 2021

Это девятое появление в старте в текущем сезоне для Зинченко. Всего на его счету 820 мин в АПЛ, в то время как у Ярмоленко 345.