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Ман Сити - Вест Хэм. Зинченко в основе, Ярмоленко вне заявки

Наши за границей
(1 голосов)

1:0 в пользу Александра

Ман Сити - Вест Хэм. Зинченко в основе, Ярмоленко вне заявки

Getty images

Новина українською

"Манчестер Сити" на "Этихад" примет "Вест Хэм" в рамках 26-го тура АПЛ. В старте "горожан" выйдет украинец Александр Зинченко, сыграв на ​​левом фланге обороны. А вот его соотечественник Андрей Ярмоленко в состав "молотобойцев" не попал - вингер продолжает восстанавливаться от травмы колена, которую он получил в кубковом матче против "Манчестер Юнайтед" 9 февраля.

Это девятое появление в старте в текущем сезоне для Зинченко. Всего на его счету 820 мин в АПЛ, в то время как у Ярмоленко 345.

Матч между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" начнется в 14:30. Текстовую онлайн-трансляцию матча можно посмотреть здесь.

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В статье: Андрей Ярмоленко Александр Зинченко
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