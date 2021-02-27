Ман Сити - Вест Хэм. Зинченко в основе, Ярмоленко вне заявки
1:0 в пользу Александра
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"Манчестер Сити" на "Этихад" примет "Вест Хэм" в рамках 26-го тура АПЛ. В старте "горожан" выйдет украинец Александр Зинченко, сыграв на левом фланге обороны. А вот его соотечественник Андрей Ярмоленко в состав "молотобойцев" не попал - вингер продолжает восстанавливаться от травмы колена, которую он получил в кубковом матче против "Манчестер Юнайтед" 9 февраля.
How we line-up today! ????— Manchester City (@ManCity) February 27, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Torres, Aguero
SUBS | Steffen, Sterling, Jesus, Laporte, Rodrigo, Bernardo, Mendy, Cancelo, Foden
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6QbRSmjWPZ
???? Here's how we line up this afternoon!— West Ham United (@WestHam) February 27, 2021
COME ON YOU IRONSSSS ⚒#MCIWHU
Это девятое появление в старте в текущем сезоне для Зинченко. Всего на его счету 820 мин в АПЛ, в то время как у Ярмоленко 345.
Матч между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" начнется в 14:30. Текстовую онлайн-трансляцию матча можно посмотреть
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