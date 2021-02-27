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Зинченко больше всех коснулся мяча в поединке против Вест Хэма

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Всего в украинца пятая оценка в матче

Зинченко больше всех коснулся мяча в поединке против Вест Хэма

Манчестер Сіті

Новина українською

"Манчестер Сити" на "Этихад" одержал трудную победу над "Вест Хэмом" со счетом 2:1. Весь матч на левом фланге защиты хозяев провел украинский игрок Александр Зинченко.

В целом он записал в свой актив 118 касаний мяча - больше из двух команд этого за 90 минут не сделал никто. В процентах владения круглого снаряда заняло украинцем 9,3%. Также на его счету одна выигранная борьба. Общая оценка от аналитического портала WhoScored - 7.00. Это пятый результат в команде. Больше только у Де Брюйне (7,98), Стоунза (7,77), Фернандиньо (7,61) и Диаша (7,52).

Этот матч стал 12 для украинца в ​​текущей АПЛ. В целом он провел 18 встреч во всех турнирах, записав в свой актив один ассист.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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