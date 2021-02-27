Пушка. Зубков записал в свой актив дубль впервые за год

Лидер чемпионата Венгрии "Ференцварош" на данный момент противостоит команде, которая расположилась на четвертой позиции в соревновании - "МТК Будапешт". Уже на первой минуте счет в матче открыл украинец Александр Зубков.

На 23-й минуте встречи украинец удвоил преимущество своей команды.

Это взятие ворот стало для него четвертым в текущем сезоне. Последний раз он забивал еще в начале декабря 2020 года, а оформлял дубль в прошлом январе.

Его соотечественник Игорь Харатин не попал в заявку на игру. Отметим, что в опорного полузащитника в чемпионате голов больше, чем у Зубкова - 4:3 (еще один мяч на счету Александра в Кубке Венгрии).