Пушка. Зубков записал в свой актив дубль впервые за год
Украинец открыл счет в матче
Лидер чемпионата Венгрии "Ференцварош" на данный момент противостоит команде, которая расположилась на четвертой позиции в соревновании - "МТК Будапешт". Уже на первой минуте счет в матче открыл украинец Александр Зубков.
На 23-й минуте встречи украинец удвоил преимущество своей команды.
Это взятие ворот стало для него четвертым в текущем сезоне. Последний раз он забивал еще в начале декабря 2020 года, а оформлял дубль в прошлом январе.
Его соотечественник Игорь Харатин не попал в заявку на игру. Отметим, что в опорного полузащитника в чемпионате голов больше, чем у Зубкова - 4:3 (еще один мяч на счету Александра в Кубке Венгрии).
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