Швед вернулся на поле после травмы
Игрок появился со скамейки запасных
"Остенде" дома победил "Мехелен" со счетом 2:0 рамках 28-го тура Лиги Жюпиле. На 55-й минуте матча в составе гостей вышел украинец Марьян Швед.
Это первое появление на поле вингера с 6-го февраля. Тогда он травмировал колено в поединке с "Серкль Брюгге" и пропустил три встречи.
В этом сезоне на счету Шведа пять результативных действий (4+1) в 14-матчах. В среднем он тратит на гол или пас 129 минут.
"Мехелен" после поражения продолжает находиться на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
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