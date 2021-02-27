Швед вернулся на поле после травмы

"Остенде" дома победил "Мехелен" со счетом 2:0 рамках 28-го тура Лиги Жюпиле. На 55-й минуте матча в составе гостей вышел украинец Марьян Швед.

Это первое появление на поле вингера с 6-го февраля. Тогда он травмировал колено в поединке с "Серкль Брюгге" и пропустил три встречи.

В этом сезоне на счету Шведа пять результативных действий (4+1) в 14-матчах. В среднем он тратит на гол или пас 129 минут.

"Мехелен" после поражения продолжает находиться на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.