Бельгийские СМИ утверждают, что Яремчук летом покинет Гент

"Гент" отказал украинскому нападающему Роману Яремчуку в трансфере в летнее трансферное окно из-за продажи нападающего Джонатана Дэвида. Об этом сообщает Voetbal24.

25-летний форвард хотел покинуть клуб летом и зимой, и был близок к переходу в "Брюгге".

Отмечается, что несмотря на информацию о продлении контракта, есть большая вероятность, что Яремчук покинет " Гент" после окончания сезона. Бельгийский клуб не афишировал новый контракт украинца, так как данная информация повлияет на трансферную стоимость футболиста, которому обещали позволить уйти следующим летом.

Портал Тransfermarkt оценивает Яремчука в 11 миллионов евро.

Напомним, что в январе "Спортинг" пытался купить Яремчука, но сам Роман ответил отказом, так как хочет продолжить карьеру в топ-5 европейских лиг.