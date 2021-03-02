Бельгийские СМИ утверждают, что Яремчук летом покинет Гент
Несмотря на информацию о продлении контракта
PHOTO NEWS
"Гент" отказал украинскому нападающему Роману Яремчуку в трансфере в летнее трансферное окно из-за продажи нападающего Джонатана Дэвида. Об этом сообщает Voetbal24.
25-летний форвард хотел покинуть клуб летом и зимой, и был близок к переходу в "Брюгге".
Отмечается, что несмотря на информацию о продлении контракта, есть большая вероятность, что Яремчук покинет " Гент" после окончания сезона. Бельгийский клуб не афишировал новый контракт украинца, так как данная информация повлияет на трансферную стоимость футболиста, которому обещали позволить уйти следующим летом.
Портал Тransfermarkt оценивает Яремчука в 11 миллионов евро.
Напомним, что в январе "Спортинг" пытался купить Яремчука, но сам Роман ответил отказом, так как хочет продолжить карьеру в топ-5 европейских лиг.
Популярное сейчас
- Верес - Заря. LIVE АУДИО трансляция матча Кубка Украины
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Днепр-1 - Александрия. Ставка с прогнозом, составы, где смотреть
- Украинский легионер Пюника забил невероятный гол боковыми ножницами - ВИДЕО
- Щелбаны, бильярд и пиво: Диего Коста весело проводит отпуск
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО