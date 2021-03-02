Украинский полузащитник Виталий Балашов продолжит карьеру в карагандинском "Шахтере".

В составе "горняков" Балашов будет выступать под номером 10.

Последним его клубом был российский "Тамбов".

Ранее Балашов выступал за "Черноморец", "Говерлу", "Вислу", "Милсами", белорусскую "Ислочь", "Олимпик".

Отметим, что сегодня, 2 марта в рамках чемпионата Казахстана "Шахтер"( Караганда) уступил "Астане" со счетом 0:2. 30-летний футболист вышел в стартовом составе и отыграл на поле все 90 минут матча.