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Виталий Балашов продолжит карьеру в карагандинском Шахтере

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Последним его клубом был российский "Тамбов"

Виталий Балашов продолжит карьеру в карагандинском Шахтере

shakhter.kz

Новина українською

Украинский полузащитник Виталий Балашов продолжит карьеру в карагандинском "Шахтере".

В составе "горняков" Балашов будет выступать под номером 10.

Последним его клубом был российский "Тамбов".

Ранее Балашов выступал за "Черноморец", "Говерлу", "Вислу", "Милсами", белорусскую "Ислочь", "Олимпик".

Отметим, что сегодня, 2 марта в рамках чемпионата Казахстана "Шахтер"( Караганда) уступил "Астане" со счетом 0:2. 30-летний футболист вышел в стартовом составе и отыграл на поле все 90 минут матча.

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В статье: Виталий Балашов Шахтер (Караганда)
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Источник:
Shakhter.kz

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