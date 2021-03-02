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Украинский легионер Пюника забил невероятный гол боковыми ножницами - ВИДЕО

Наши за границей
(6 голосов)

Никита Татарков зажигает в чемпионате Армении

Украинский легионер Пюника забил невероятный гол боковыми ножницами - ВИДЕО

ФК "Пюнік"

Новина українською

Ереванский Пюник - один из самых титулованных клубов Армении, в коллекции клуба 11 чемпионских титулов и семь национальных Кубков. Правда, в последнее время команда переживает не лучшие времена. После первого круга Пюник завис над зоной вылета.

Чтобы спасти положение, в клубе устроили настоящую революцию. Украинскую. Ведь на пост главного тренера был приглашен Эгише Меликян, который много поиграл в чемпионате Украины в составе донецкого Металлурга, Говерлы, Зари и Стали, а также тренировал Сталь и Львов. Наверняка за его рекомендациями к Пюнику зимой присоединились сразу семь украинских исполнителей. В частности, игроками ереванской команды стали Пеньков, Гончар, Болденков, Братков, Татарков, Будник и Кожушко.

И наши ребята взялись за дело. Правда, в первом матче после перерыва было поражение от Арарата-Армении со счетом 1:2. Единственный гол в составе Пюника забил Никита Татарков, который перешел из Ворсклы, а также играл за Львов, Черноморец и Металлург З (118 матчей в УПЛ, 6 голов, 6 результативных передач).

Он же стал героем встречи в следующем туре. Первого марта Пюник встречался с прямым конкурентом в борьбе за выживание - Шираком Гюмри. И именно Татаркова открыл счет. Да еще как! Евгений Будник пробил со штрафного, мяч попал в кого-то из соперников, подлетел на угол вратарской, откуда Никита невероятным ударом боковыми ножницами вогнал мяч в девятку.

А уже на последних минутах еще один украинский легионер - Олег Кожушко, который вышел на замену, поставил точку - 2:0 в пользу Пюника. Команда Меликяна таким образом покинула предпоследнее девятое место, которое предусматривает стыковые матчи за место в высшем дивизионе.

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В статье: Евгений Будник Пюник (Ереван) Никита Татарков
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Комментарии (2)
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Тренерую (Столица)
02.03.2021 в 17:30
Гол красивый. Но назвать его невероятным???
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+3
0
Хиденг (Днепр)
02.03.2021 в 19:28
Точно! Невероятный там стадион!!!
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+2
0


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