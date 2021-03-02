Шабанов: В Легии есть 4-5 русскоговорящих игроков, что значительно упрощает адаптацию
Украинец обживается в Польше
"Первые впечатления об Экстраклясе еще не успели сложиться. Я тут только две недели провел, только ко всему привыкаю. Уровень организации чемпионата на первый взгляд не хуже, чем в УПЛ. Чувствуется, что футбол в Польше интересует многих. Жаль, что пока что тут действует жесткий карантин и нет болельщиков на стадионе.
Ко мне очень хорошо отнеслись. Клуб предоставил мне переводчицу, которая детально объясняла рабочие и бытовые моменты. Мне нашли квартиру, поселили, дали автомобиль. Никаких проблем нет. В команде меня тоже хорошо приняли, тем более есть 4-5 русскоговорящих игроков, что значительно упрощает адаптацию в коллективе", – сказал Шабанов.
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