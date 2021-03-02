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Шабанов: В Легии есть 4-5 русскоговорящих игроков, что значительно упрощает адаптацию

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец обживается в Польше

Шабанов: В Легии есть 4-5 русскоговорящих игроков, что значительно упрощает адаптацию

Новина українською

Арендованный у "Динамо" защитник "Легии" Артем Шабанов поделился мнением о чемпионате Польши.

"Первые впечатления об Экстраклясе еще не успели сложиться. Я тут только две недели провел, только ко всему привыкаю. Уровень организации чемпионата на первый взгляд не хуже, чем в УПЛ. Чувствуется, что футбол в Польше интересует многих. Жаль, что пока что тут действует жесткий карантин и нет болельщиков на стадионе.

Ко мне очень хорошо отнеслись. Клуб предоставил мне переводчицу, которая детально объясняла рабочие и бытовые моменты. Мне нашли квартиру, поселили, дали автомобиль. Никаких проблем нет. В команде меня тоже хорошо приняли, тем более есть 4-5 русскоговорящих игроков, что значительно упрощает адаптацию в коллективе", – сказал Шабанов.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Артем Шабанов
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (11)
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dimonxman again (London)
02.03.2021 в 19:49
Да че вы налетели на парня, все он понимает. Понты колотит, мол не понимаю, дайте мне переводчицу, да помоложе, да покрасивей. Почитайте статью на этом же ресурсе "Я готовий на 100 відсотків" - Перше інтерв'ю Русина в Легії. Польською мовою
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 19:16
Дебилы, которые неспособны выучить за 10-20-30 лет украинский язык, упорото осуждают Шабанова, который аж 3 дня в Польше....
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.03.2021 в 18:51
Шабанов, з якої ти планети? Ти кожного дня у своєму житті чув українську по тв, радіо, вчив у школі, читав новини, сайти. І тепер для порозуміння з поляками(!!) тобі потрібна третя додаткова мова-посередник? У тебе що, між вухами всередені черепа просто нитка натягнута?
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+5
-2
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Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 19:08
...не корчи с себя полиглота... это противно...
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0
-4
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.03.2021 в 19:33
...??? Противно - это варёный лук в супе. Говорю и пишу свободно на двух, хотел бы и на английском так же, но без практики общения с носителем языка это почти нереально.
+2
-1
IhorSt (Львів)
02.03.2021 в 18:46
Та тут і говорити ні ро що. Людина, яка володіє українською І російською в 99% норально буде польською спілкуватися. Причому мова йде сааме про +, маю на увазі 2 мови разом. Практично винятків не бачив ще. Невже Шабанов буде першим?
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+3
-1
фанат футбола (Poltava)
02.03.2021 в 16:34
Выучи Украинский и проблем не будет!!!Они его понимают!!! Наверно лучше чем ты.
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+9
-6
мы за динамо (киев)
02.03.2021 в 16:18
тільки лишньохромосомний лінгвоінвалід може мати проблеми з польською мовою. а звичайні українці так десь 2-3 місяці і для побутового спілкування вже досить.ну і для футболу десь так само.
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+13
-6
Dardolis (Первомайск)
02.03.2021 в 17:12
Так там дело в хромосоме же....Не Человек Разумный, а Денисовец... Это уже эволюция...челюсть русскоговорящая отстала на сотни лет развития...
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+6
-4
Просто какашин епт (Город)
02.03.2021 в 18:15
а тебе, как с нехваткой хромосомов живется?
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0
-7
avatar
Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 19:10
так же как тебе гомик олексин....
+3
0


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