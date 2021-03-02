Соль: Я хотел бы и дальше наслаждаться испанским футболом

Испанский форвард " Динамо " Фран Соль, который играет в аренде в "Тенерифе", заявил о том, что он пока что не может рассуждать о своем будущем.

"Мое будущее? У меня даже нет ответа на этот вопрос. Я хотел бы и дальше наслаждаться испанским футболом, говорю вам это откровенном", - сказал Соль.

Напомним, что арендное соглашение форварда рассчитано до конца сезона. За испанскую команду в 23 матчах Сегунды он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.