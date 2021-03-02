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Соль: Я хотел бы и дальше наслаждаться испанским футболом

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(1 голосов)

Но что будет в будущем, Фран предсказывать не берется

Соль: Я хотел бы и дальше наслаждаться испанским футболом

La Liga

Новина українською

Испанский форвард "Динамо" Фран Соль, который играет в аренде в "Тенерифе", заявил о том, что он пока что не может рассуждать о своем будущем.

"Мое будущее? У меня даже нет ответа на этот вопрос. Я хотел бы и дальше наслаждаться испанским футболом, говорю вам это откровенном", - сказал Соль.

Напомним, что арендное соглашение форварда рассчитано до конца сезона. За испанскую команду в 23 матчах Сегунды он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Тенерифе Фран Соль
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Источник:
Cadena Ser

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Комментарии (1)
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Pixelsavenue (Kiev)
02.03.2021 в 23:21
Хороший парень и старательный, но не дала природа скорости и всё. Сегунду тянет норм, а в Динамо он не заиграет
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