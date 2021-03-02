Соль: Я хотел бы и дальше наслаждаться испанским футболом
Но что будет в будущем, Фран предсказывать не берется
La Liga
Испанский форвард "
"Мое будущее? У меня даже нет ответа на этот вопрос. Я хотел бы и дальше наслаждаться испанским футболом, говорю вам это откровенном", - сказал Соль.
Напомним, что арендное соглашение форварда рассчитано до конца сезона. За испанскую команду в 23 матчах Сегунды он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Cadena Ser
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Pixelsavenue (Kiev)
02.03.2021 в 23:21
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