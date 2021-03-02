Дебют откладывается. Коваленко вне заявки Аталанты на ближайший матч Серии А
Руслан Малиновский в заявке есть
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Украинский новичок "
Украинский хавбек Руслан Малиновский в заявке есть.
Недавно сообщалось, что Коваленко
В этом сезоне он 4 раза попадал в заявку команды на матчи, но так и не дебютировал.
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Источник:Официальный сайт Аталанты
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