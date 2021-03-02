Дебют откладывается. Коваленко вне заявки Аталанты на ближайший матч Серии А

Украинский новичок " Аталанты " Виктор Коваленко не попал в заявку свой команды на ближайший матч Серии А против "Кротоне", который состоится в среду 3 марта.

Украинский хавбек Руслан Малиновский в заявке есть.

Недавно сообщалось, что Коваленко тренировался вне общей группы "Аталанты".

В этом сезоне он 4 раза попадал в заявку команды на матчи, но так и не дебютировал.