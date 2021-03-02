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Дебют откладывается. Коваленко вне заявки Аталанты на ближайший матч Серии А

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(1 голосов)

Руслан Малиновский в заявке есть

Дебют откладывается. Коваленко вне заявки Аталанты на ближайший матч Серии А

ecodibergamo.it

Новина українською

Украинский новичок "Аталанты" Виктор Коваленко не попал в заявку свой команды на ближайший матч Серии А против "Кротоне", который состоится в среду 3 марта.

Украинский хавбек Руслан Малиновский в заявке есть.

Недавно сообщалось, что Коваленко тренировался вне общей группы "Аталанты".

В этом сезоне он 4 раза попадал в заявку команды на матчи, но так и не дебютировал.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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02.03.2021 в 19:31
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