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Ференцварош Реброва обыграл аутсайдера чемпионата Венгрии

Наши за границей
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В составе с Харатиным и Зубковым

Ференцварош Реброва обыграл аутсайдера чемпионата Венгрии

fradi.hu

Новина українською

В рамках 24-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского наставника Сергея Реброва принимал на своем стадионе "Диошдьер".

Встреча закончилась победой команды Реброва со счетом 1:0.

Два украинских футболиста Игорь Харатин и Александр Зубков вышли в стартовом составе, и отыграли на поле все 90 минут матча. Однако результативными действиями не отличились.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице чемпионата Венгрии "фради" уверенно лидируют, в активе клуба 57 очков. "Диошдьер" является аутсайдером с 21 очком.

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Диошдьер (Венгрия) Александр Зубков
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