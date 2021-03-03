Ференцварош Реброва обыграл аутсайдера чемпионата Венгрии
В составе с Харатиным и Зубковым
fradi.hu
В рамках 24-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского наставника Сергея Реброва принимал на своем стадионе "Диошдьер".
Встреча закончилась победой команды Реброва со счетом 1:0.
Два украинских футболиста Игорь Харатин и Александр Зубков вышли в стартовом составе, и отыграли на поле все 90 минут матча. Однако результативными действиями не отличились.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице чемпионата Венгрии "фради" уверенно лидируют, в активе клуба 57 очков. "Диошдьер" является аутсайдером с 21 очком.
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