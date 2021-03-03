Украинский полузащитник, который играл за Атлетико, переехал в Латвию
Также выступал за "Карпаты" и "Рух"
fkventspils.com
Украинский футболист Юрий Ткачук продолжит карьеру в латвийском "Вентспилсе". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Детали перехода не уточняются.
Ткачук начинал свою карьеру в "Металлисте". В марте 2016 года стал игроком испанского клуба "Атлетико Мадрид", где выступал за резервную команду в Сегунде Б. Также на правах аренды играл в клубе "Мелилья".
В дальнейшем полузащитник выступал за украинские команды, такие как, "Карпаты" и "Рух".
Последним клубом 25-летнего фуболиста была "Левадия", в которой он провел 3 года. В составе эстонского клуба он сыграл 74 матча, забил 5 голов и отдал 11 голевых передач.
????Трансферные новости. В ФКВ перешел полузащитник, которого приглашал Атлетико.✔️Мы официально сообщаем, что карьеру в @fkventspils_ продолжит Юрий Ткачук.????Подробности - https://t.co/PcH07zBxHH Добро пожаловать в ФКВ, Юрий!✌️???????? #FKV #fkventspils #futbols #virsliga2021 pic.twitter.com/tfsXNbqK5T— FK Ventspils (@fkventspils_) February 27, 2021
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