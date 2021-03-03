Украинский полузащитник, который играл за Атлетико, переехал в Латвию

Украинский футболист Юрий Ткачук продолжит карьеру в латвийском "Вентспилсе". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали перехода не уточняются.

Ткачук начинал свою карьеру в "Металлисте". В марте 2016 года стал игроком испанского клуба "Атлетико Мадрид", где выступал за резервную команду в Сегунде Б. Также на правах аренды играл в клубе "Мелилья".

В дальнейшем полузащитник выступал за украинские команды, такие как, "Карпаты" и "Рух".

Последним клубом 25-летнего фуболиста была "Левадия", в которой он провел 3 года. В составе эстонского клуба он сыграл 74 матча, забил 5 голов и отдал 11 голевых передач.