  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский полузащитник, который играл за Атлетико, переехал в Латвию
В тренде

Украинский полузащитник, который играл за Атлетико, переехал в Латвию

Наши за границей
(1 голосов)

Также выступал за "Карпаты" и "Рух"

Украинский полузащитник, который играл за Атлетико, переехал в Латвию

fkventspils.com

Новина українською

Украинский футболист Юрий Ткачук продолжит карьеру в латвийском "Вентспилсе". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали перехода не уточняются.

Ткачук начинал свою карьеру в "Металлисте". В марте 2016 года стал игроком испанского клуба "Атлетико Мадрид", где выступал за резервную команду в Сегунде Б. Также на правах аренды играл в клубе "Мелилья".

В дальнейшем полузащитник выступал за украинские команды, такие как, "Карпаты" и "Рух".

Последним клубом 25-летнего фуболиста была "Левадия", в которой он провел 3 года. В составе эстонского клуба он сыграл 74 матча, забил 5 голов и отдал 11 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Ткачук Вентспилс (Латвия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fkventspils.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
белорус (Киев)
03.03.2021 в 15:07
Играл за Атлетико, круто сказано. Полы мыл в раздевалке
Ответить
0
0
chakvoron (Хоростків)
03.03.2021 в 10:30
З Атлетіко в Латвію...а всього лише 25 років
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...