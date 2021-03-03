Voetbal24: Яремчук летом не покинет бельгийский чемпионат
"Брюгге" не потерял интерес к персоне украинца
Фото - О.Попов
Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук летом может и не покинуть бельгийский чемпионат. Об этом сообщает Voetbal24.
По информации источника, "Брюгге" не потерял интерес к персоне украинца, которого, по некоторой информации, "черно-синие" хотели приобрести еще год назад. Также утверждается, что сделка между "Гентом" и "Брюгге" находится в стадии разработки.
Правда, не исключают варианта, что Яремчук все же покинет Бельгию и переберется в более сильный европейский чемпионат.
Напомним, что в составе "Брюгге" уже играет один футболист сборной Украины, защитник Эдуард Соболь.
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