  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Voetbal24: Яремчук летом не покинет бельгийский чемпионат
В тренде

Voetbal24: Яремчук летом не покинет бельгийский чемпионат

Наши за границей
(1 голосов)

"Брюгге" не потерял интерес к персоне украинца

Voetbal24: Яремчук летом не покинет бельгийский чемпионат

Фото - О.Попов

Новина українською

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук летом может и не покинуть бельгийский чемпионат. Об этом сообщает Voetbal24.

По информации источника, "Брюгге" не потерял интерес к персоне украинца, которого, по некоторой информации, "черно-синие" хотели приобрести еще год назад. Также утверждается, что сделка между "Гентом" и "Брюгге" находится в стадии разработки.

Правда, не исключают варианта, что Яремчук все же покинет Бельгию и переберется в более сильный европейский чемпионат.

Читайте также Бельгийские СМИ утверждают, что Яремчук летом покинет Гент

Напомним, что в составе "Брюгге" уже играет один футболист сборной Украины, защитник Эдуард Соболь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Брюгге Гент (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Voetbal24

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
03.03.2021 в 11:15
Я думаю після Євро ноги його більше не буде в бельгійських клубах)
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...