Voetbal24: Яремчук летом не покинет бельгийский чемпионат

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук летом может и не покинуть бельгийский чемпионат. Об этом сообщает Voetbal24.

По информации источника, "Брюгге" не потерял интерес к персоне украинца, которого, по некоторой информации, "черно-синие" хотели приобрести еще год назад. Также утверждается, что сделка между "Гентом" и "Брюгге" находится в стадии разработки.

Правда, не исключают варианта, что Яремчук все же покинет Бельгию и переберется в более сильный европейский чемпионат.

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Напомним, что в составе "Брюгге" уже играет один футболист сборной Украины, защитник Эдуард Соболь.