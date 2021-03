Гол украинца претендует на звание лучшего в 24-м туре Серии А

В рамках 24-го тура Серии А "Сампдория" принимала Аталанту". На 40-й минуте гол в матче забил украинский полузащитник Руслан Малиновский, открыв счет в матче.

Гол 27-летнего хавбека официальный твиттер Серии А включил в тройку лучших в 24-м туре.

Конкурентами забитого мяча Малиновского являются гол полузащитника "Пармы" Янна Карамо в ворота "Специи" и хавбека "Милана" Анте Ребича "Роме".

24 Matchdays in, we’ve seen a lot of new #SerieATIM goals. But these managed to surprise us all over again. ???? ⚽️#WeAreCalcio pic.twitter.com/A1nqjgwpI4