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Гол украинца претендует на звание лучшего в 24-м туре Серии А

Наши за границей
(1 голосов)

Он открыл счет во встрече

Гол украинца претендует на звание лучшего в 24-м туре Серии А

Новина українською

В рамках 24-го тура Серии А "Сампдория" принимала Аталанту". На 40-й минуте гол в матче забил украинский полузащитник Руслан Малиновский, открыв счет в матче.

Гол 27-летнего хавбека официальный твиттер Серии А включил в тройку лучших в 24-м туре.

Конкурентами забитого мяча Малиновского являются гол полузащитника "Пармы" Янна Карамо в ворота "Специи" и хавбека "Милана" Анте Ребича "Роме".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
SerieA

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Комментарии (1)
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Їжак Сергій (Маріуполь)
03.03.2021 в 15:01
Гол Малины - лучший!!!
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