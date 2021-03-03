Гол украинца претендует на звание лучшего в 24-м туре Серии А
Он открыл счет во встрече
В рамках 24-го тура Серии А "Сампдория" принимала Аталанту". На 40-й минуте гол в матче забил украинский полузащитник Руслан Малиновский, открыв счет в матче.
Гол 27-летнего хавбека официальный твиттер Серии А включил в тройку лучших в 24-м туре.
Конкурентами забитого мяча Малиновского являются гол полузащитника "Пармы" Янна Карамо в ворота "Специи" и хавбека "Милана" Анте Ребича "Роме".
24 Matchdays in, we’ve seen a lot of new #SerieATIM goals. But these managed to surprise us all over again. ???? ⚽️#WeAreCalcio pic.twitter.com/A1nqjgwpI4— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 2, 2021
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Источник:SerieA
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Комментарии (1)
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Їжак Сергій (Маріуполь)
03.03.2021 в 15:01
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