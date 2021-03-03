Чигринский получит должность в АЕК в случае завершения карьеры - источник
Но при еще одном условии
Защитник "АЕК" Дмитрий Чигринский может получить должность в клубе, если решит завершить карьеру летом. Об этом сообщает SDNA.
Клуб хочет предложить 34-летнему футболисту работу скаутом.
Одной из причин такого предложение является уход Минаса Лисандроса с должности первого вице-президента и управляющего директора "АЕКа".
Чигринский выступает за "желто-черных" с лета 2016 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей, не отметившись результативными действиями.
Напомним, что в нынешнем сезоне в турнирной таблице чемпионата Греции "АЕК" занимает 4-е место, в активе клуба 45 очков.
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Источник:SDNA
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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.03.2021 в 13:16
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Toni (Львiв)
03.03.2021 в 13:08
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