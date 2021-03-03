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Чигринский получит должность в АЕК в случае завершения карьеры - источник

Наши за границей
(2 голосов)

Но при еще одном условии

Чигринский получит должность в АЕК в случае завершения карьеры - источник

Новина українською

Защитник "АЕК" Дмитрий Чигринский может получить должность в клубе, если решит завершить карьеру летом. Об этом сообщает SDNA.

Клуб хочет предложить 34-летнему футболисту работу скаутом.

Одной из причин такого предложение является уход Минаса Лисандроса с должности первого вице-президента и управляющего директора "АЕКа".

Чигринский выступает за "желто-черных" с лета 2016 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что в нынешнем сезоне в турнирной таблице чемпионата Греции "АЕК" занимает 4-е место, в активе клуба 45 очков.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины)
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Источник:
SDNA

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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.03.2021 в 13:16
Чигринський грав за Барселону Гвардьоли 2009-2010 надайте йому посаду у Барселоні замість корупціонера барт'МЕУ...
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Toni (Львiв)
03.03.2021 в 13:08
Вирізняється інтелектом, тому й хочуть залишити в себе.
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