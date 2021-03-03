Герой футбольного дня. Роман Григорчук

Роман Григорчук уже вошел в историю. Он первый и пока единственный украинский тренер, который сумел завоевать золото трех различных чемпионатов – Латвии, Казахстана и Беларуси.

Но это далеко не предел желаний. Сам Роман Иосифович не стесняется говорить о своих мечтах: тренировать сборную Украины, вернуться в чемпионат родной страны и взять золото здесь, наконец, сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов (в идеале – с украинской командой). Он доволен победой в Суперкубке Беларуси, но понимает, что важнейшие цели сезона еще впереди.

Сборная Украины, УПЛ, Лига чемпионов с украинской командой – пока это что-то эфемерное, то, к чему не видно предпосылок. А вот Лига чемпионов с солигорским "Шахтером" – реальность, которая начнется уже через четыре месяца. Правда, начнётся не групповым этапом, а первым квалификационным раундом. Команде Григорчука на пути к группе придется проходить четыре тяжелых круга отбора.

Даже в первом из них "Шахтер" (Солигорск) не будет в посеве. Это означает, что "горняки" сразу могут получить в соперники какую-то грозную как для этой стадии команду. Например, "Динамо" (Загреб), "Лудогорец", "Ференцварош" или "Мальме". И чем дальше – тем сложнее. Ведь в следующих раундах на пути чемпионов будут возникать еще более именитые коллективы вроде "Олимпиакоса", "Янг Бойз", "Црвены Звезды" или "Рейнджерс".

С другой стороны, пример европейского прорыва у Григорчука перед глазами. В прошлом году "Ференцварош" Сергея Реброва начинал свой путь в Лиге чемпионов именно с первого квалификационного раунда. Там был в посеве, но дальше встречался с более статусными (по рейтингу) командами. Но сумел преодолеть "Селтик", "Динамо" (Загреб) и "Мольде", а затем достойно боролся с "Динамо" киевским за выход в евровесну.

Чем не мечта? Мечта, которая осуществилась благодаря немалым усилиям украинского тренера. "Ференцварош" сыграл в группе Лиги чемпионов впервые за последние 25 лет, а "Шахтер" (Солигорск) только во второй раз в истории клуба получил право быть участником самого престижного еврокубка. Первая попытка в далеком 2006-м завершилась двумя поражениями в первом квалификационном раунде от боснийского "Широко Бриег".

Но это будет чуть позже. Пока же Григорчук наслаждается Суперкубком Беларуси, ставшим уже девятым трофеем в послужном списке тренера, и готовится к старту нового чемпионата, где нужно будет защитить звание чемпиона. И где будет уже полностью его команда, а не наполовину с Юрием Вернидубом.