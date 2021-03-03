Малиновский выйдет в старте Аталанты на Кротоне

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды в матче Серии А против "Кротоне".

Виктор Коваленко в заявку не попал.

Поединок начнется в 21:45.

Напомним, что "Малиновский" в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту " 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.