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Малиновский выйдет в старте Аталанты на Кротоне

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(1 голосов)

Коваленко вне заявки

Малиновский выйдет в старте Аталанты на Кротоне

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды в матче Серии А против "Кротоне".

Виктор Коваленко в заявку не попал.

Поединок начнется в 21:45.

Напомним, что "Малиновский" в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту " 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Комментарии (2)
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Alex.696 (Немирів)
03.03.2021 в 22:26
Як же ж так? Голденбоя - і нема в заявці? Вони що, офігіли?))))
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.03.2021 в 22:04
Супервитьке опять всем бутсы чистить после игры.
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