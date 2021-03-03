Малиновский выйдет в старте Аталанты на Кротоне
Коваленко вне заявки
Украинский хавбек "
Виктор Коваленко в заявку не попал.
Поединок начнется в 21:45.
Напомним, что "Малиновский" в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту " 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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Комментарии (2)
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Alex.696 (Немирів)
03.03.2021 в 22:26
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.03.2021 в 22:04
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