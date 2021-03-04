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Неудачный дебют Русина. Легия вылетела с Кубка Польши

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Он вышел на замену на 61-й минуте матча

Неудачный дебют Русина. Легия вылетела с Кубка Польши

legia.com

Новина українською

В рамках 1/4 поединка Кубка Польши варшавская "Легия" уступила "Пясту" со счетом 1:2.

Нападающий "Динамо" Назарий Русин, провел первый матч за "Легию", за которую выступает на правах аренды.

Он вышел на замену на 61-й минуте матча 1/4 финала Кубка Польши против "Пяста" (1:2) при счете 0:1.

В матче также принимал участие защитник Артем Шабанов, который провел на поле все 90 минут.

Напомним, что по итогам 19-го тура, Шабанов попал в символическую сборную чемпионата Польши.

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В статье: Легия (Варшава) Назарий Русин
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