Яремчук и Безус вместе с Гентом вылетели с Кубка Бельгии

В рамках четвертьфинала Кубка Бельгии "Гент" на выезде минимально уступил "Эйпену".Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Украинский нападающий Роман Яремчук попал в стартовый состав команды и провел на поле все 90 минут. Однако отметиться результативными действиями он так и не сумел.

Также еще один украинец - Роман Безус вышел вместо Арсланагича на 81-й минуте встречи.

Напомним, что в текущем чемпионате Бельгии в турнирной таблице "Гент" находится на 12-м месте, в активе клуба 37 очков.