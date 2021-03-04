Яремчук и Безус вместе с Гентом вылетели с Кубка Бельгии
"Буйволы" минимально уступили "Эйпену"
В рамках четвертьфинала Кубка Бельгии "Гент" на выезде минимально уступил "Эйпену".Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Украинский нападающий Роман Яремчук попал в стартовый состав команды и провел на поле все 90 минут. Однако отметиться результативными действиями он так и не сумел.
Также еще один украинец - Роман Безус вышел вместо Арсланагича на 81-й минуте встречи.
Напомним, что в текущем чемпионате Бельгии в турнирной таблице "Гент" находится на 12-м месте, в активе клуба 37 очков.
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