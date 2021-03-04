Швед: Я не особо отдавался на тренировках, но после критики тренера я изменил свое мышление

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед, который был арендован у "Селтика", рассказал о непростом процессе адаптации в бельгийском клубе.

"Чем больше у меня было игровых минут, тем больше я заслуживал авторитета у партнеров по команде. Я плохо разбираюсь в языках, поэтому хорошая игра важна для интеграции в команду.

Я не особо отдавался на тренировках, но когда прочитал интервью главного тренера, в котором было несколько резких слов обо мне, я изменил свое мышление. Это мотивировало меня, и поэтому я снова завоевал доверие тренера", - сказал Швед.