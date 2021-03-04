  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Швед: Я не особо отдавался на тренировках, но после критики тренера я изменил свое мышление
В тренде

Швед: Я не особо отдавался на тренировках, но после критики тренера я изменил свое мышление

Наши за границей
(1 голосов)

Марьян вернулся на путь истинный

Швед: Я не особо отдавался на тренировках, но после критики тренера я изменил свое мышление

Новина українською

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед, который был арендован у "Селтика", рассказал о непростом процессе адаптации в бельгийском клубе.

"Чем больше у меня было игровых минут, тем больше я заслуживал авторитета у партнеров по команде. Я плохо разбираюсь в языках, поэтому хорошая игра важна для интеграции в команду.

Я не особо отдавался на тренировках, но когда прочитал интервью главного тренера, в котором было несколько резких слов обо мне, я изменил свое мышление. Это мотивировало меня, и поэтому я снова завоевал доверие тренера", - сказал Швед.

Напомним, что в нынешнем сезоне Швед сыграл за "Мехелен" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Читайте такжеКельты теряют Ленни: Селтик уволил главного тренера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мехелен Марьян Швед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
belgiumsoccer

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Mexxxxx (Просяная)
05.03.2021 в 00:54
23 года, профессиональный футболист, и он только сейчас надумал менять свое мышление и начать тренироваться, а до этого "не особо отдавался". И таких же большинство, бабло капает нормальное, чего его париться. А мы времена вспоминаем героические, когда люди на поле умирали, за что-то бились, отдача, землю грызть и т.д. Он хоть раз в жизни так сыграл, ну хоть полтайма?
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
04.03.2021 в 23:47
Талант есть, но с головой явно не порядок...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...