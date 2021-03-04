Яремчук с 4 мячами участвует в голосовании за лучший гол февраля
У него есть один конкурент
Голы нападающего бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Романа Яремчука - в голосовании за лучший гол февраля в команде.
Речь идет о трех мяча в ворота "Мускрона" и один - "Мехелену".
Единственным конкурентом Романа является голландский нападающий бельгийской команды Тарик Тиссудали. Он забивал "Эйпену" и тому же "Мускрону".
Проголосовать за лучший гол месяца в "Генте" можно
А здесь в видео - все голы Тиссудали и Яремчука:
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