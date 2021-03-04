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Яремчук с 4 мячами участвует в голосовании за лучший гол февраля

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(1 голосов)

У него есть один конкурент

Яремчук с 4 мячами участвует в голосовании за лучший гол февраля

Новина українською

Голы нападающего бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Романа Яремчука - в голосовании за лучший гол февраля в команде.

Речь идет о трех мяча в ворота "Мускрона" и один - "Мехелену".

Единственным конкурентом Романа является голландский нападающий бельгийской команды Тарик Тиссудали. Он забивал "Эйпену" и тому же "Мускрону".

Проголосовать за лучший гол месяца в "Генте" можно по этой ссылке.

А здесь в видео - все голы Тиссудали и Яремчука:

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Гент
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