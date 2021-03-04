Яремчук с 4 мячами участвует в голосовании за лучший гол февраля

Голы нападающего бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Романа Яремчука - в голосовании за лучший гол февраля в команде.

Речь идет о трех мяча в ворота "Мускрона" и один - "Мехелену".

Единственным конкурентом Романа является голландский нападающий бельгийской команды Тарик Тиссудали. Он забивал "Эйпену" и тому же "Мускрону".

Проголосовать за лучший гол месяца в "Генте" можно по этой ссылке .

А здесь в видео - все голы Тиссудали и Яремчука: