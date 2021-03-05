Украинский форвард продолжит карьеру в южнокорейском Пхохан Стилерс
Детали контрактного соглашения не сообщаются
Фото:InterFootball
Украинский нападающий Борис Тащи подписал контракт с южнокорейским "Пхохан Стилерс".
Детали контрактного соглашения с 27-летним форвардом не сообщаются.
Последним клубом украинского футболиста был "Санкт-Паули", за который он выступал с 2019 года. Тащи расторг контракт с клубом в январе.
Отметим, что ранее Борис Тащи играл за "Черноморец", московское "Динамо", "Говерлу", "Штутгарт", чешскую "Зброевку" и "Дуйсбург".
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Источник:инстаграм "Пхохан Стилерс"
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