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Украинский форвард продолжит карьеру в южнокорейском Пхохан Стилерс

Наши за границей
(2 голосов)

Детали контрактного соглашения не сообщаются

Украинский форвард продолжит карьеру в южнокорейском Пхохан Стилерс

Фото:InterFootball

Новина українською

Украинский нападающий Борис Тащи подписал контракт с южнокорейским "Пхохан Стилерс".

Детали контрактного соглашения с 27-летним форвардом не сообщаются.

Последним клубом украинского футболиста был "Санкт-Паули", за который он выступал с 2019 года. Тащи расторг контракт с клубом в январе.

Отметим, что ранее Борис Тащи играл за "Черноморец", московское "Динамо", "Говерлу", "Штутгарт", чешскую "Зброевку" и "Дуйсбург".

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В статье: Борис Тащи Пхохан Стилерс (Южная Корея)
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