СМИ: Манчестер Сити готовит улучшенный трудовой договор для Александра Зинченко
Приятные цифры
Фото: Opta / Автор неизвестен
Неофициальный сайт "Вест Хэм Юнайтед" сообщает, что "молотобойцы" продолжают следить за Александром Зинченко. Главному тренеру команды Дэвиду Мойесу крайне импонирует игра украинского хавбека и защитника "Манчестер Сити".
Вполне возможно, "Вест Хэм" будет вести борьбу за Зинченко, если "горожане" решатся его продать, однако источник сообщает, что Пеп Гвардиола, скорее, выставит на трансфер Бенжамена Менди. "Сити" оценивает украинца в 40 миллионов фунтов стерлингов.
Более того, по информации сайта боссы "Манчестер Сити" готовят обновленный пятилетний контракт для Александра с зарплатой в 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Отметим, что текущее соглашение Зинченко с английским клубом истекает в июне 2024 года.
Популярное сейчас
- Где сыграют Украина и остальные? Стадионы, на которых состоится финальная часть Евро
- Сирота назвал самого веселого игрока в раздевалке Динамо
- Динамо проведет товарищеский матч с бывшей командой Луческу
- Герой футбольного дня. Роман Григорчук
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО