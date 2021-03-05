СМИ: Манчестер Сити готовит улучшенный трудовой договор для Александра Зинченко

Неофициальный сайт "Вест Хэм Юнайтед" сообщает, что "молотобойцы" продолжают следить за Александром Зинченко. Главному тренеру команды Дэвиду Мойесу крайне импонирует игра украинского хавбека и защитника "Манчестер Сити".

Вполне возможно, "Вест Хэм" будет вести борьбу за Зинченко, если "горожане" решатся его продать, однако источник сообщает, что Пеп Гвардиола, скорее, выставит на трансфер Бенжамена Менди. "Сити" оценивает украинца в 40 миллионов фунтов стерлингов.

Более того, по информации сайта боссы "Манчестер Сити" готовят обновленный пятилетний контракт для Александра с зарплатой в 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Отметим, что текущее соглашение Зинченко с английским клубом истекает в июне 2024 года.