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СМИ: Манчестер Сити готовит улучшенный трудовой договор для Александра Зинченко

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СМИ: Манчестер Сити готовит улучшенный трудовой договор для Александра Зинченко

Фото: Opta / Автор неизвестен

Новина українською

Неофициальный сайт "Вест Хэм Юнайтед" сообщает, что "молотобойцы" продолжают следить за Александром Зинченко. Главному тренеру команды Дэвиду Мойесу крайне импонирует игра украинского хавбека и защитника "Манчестер Сити".

Вполне возможно, "Вест Хэм" будет вести борьбу за Зинченко, если "горожане" решатся его продать, однако источник сообщает, что Пеп Гвардиола, скорее, выставит на трансфер Бенжамена Менди. "Сити" оценивает украинца в 40 миллионов фунтов стерлингов.

Более того, по информации сайта боссы "Манчестер Сити" готовят обновленный пятилетний контракт для Александра с зарплатой в 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Отметим, что текущее соглашение Зинченко с английским клубом истекает в июне 2024 года.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
Clareth & Hugh

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Комментарии (16)
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Joyce (Donetsk)
05.03.2021 в 16:05
Вопрос: когда он начнет играть в футбол? Мне пох--, сколько он получает, но за что, если он не играет в принципе, не травмирован, и еще сотня прочих "не"? И так из года в год :))))
Ответить
0
-3
pilips111 (Чернигов)
05.03.2021 в 16:20
А ему пох, что тебе пох.
Ответить
+3
-1
Joyce (Donetsk)
05.03.2021 в 17:00
Если знаешь ответ, так и скажи, а не пиз-и без дела! :)
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
05.03.2021 в 15:45
А чего, тоже надо!
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
05.03.2021 в 15:20
Откуда вы все набежали, злобные тролики? Порадуйтесь за парня лучше.
Ответить
+6
-1
FC Energy (Новая Каховка)
05.03.2021 в 15:39
Половина здешних комментаторов - озлобленные хомячки. Самоутверждаются как могут)
Ответить
+4
-3
Joyce (Donetsk)
05.03.2021 в 16:10
Когда "твой" парень выйдет на уровень Малиновского - а я жду этого уже несколько лет, - я буду первый, кто будет приветствовать его стоя, а пока...
Ответить
0
-6
Ten0N (Leopolis)
05.03.2021 в 16:17
Не актуально сравнивать уровень футболистов которые играют на разных позициях. Но, тебе же это не интересно. Он же свалил из кротовни. И максимум что ты можешь рыгать в инете.
+5
0
oda1979 (Запорожье)
05.03.2021 в 15:16
разрешат харчеваться со свсеми в столовке и будут давать дополнительно компот?
Ответить
+2
-7
Ten0N (Leopolis)
05.03.2021 в 15:55
Зачем статью читать? Лучше желчью рыгать!
Ответить
+2
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
05.03.2021 в 14:27
неофициальный сайт - это типа украинских сайтов-предсказателей или где?
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
05.03.2021 в 15:45
Циганик вещает
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
05.03.2021 в 13:32
бери карты будешь играть с Ярмолой на скамейке
Ответить
+3
-10
Acsakal (Kharkov)
05.03.2021 в 13:29
Головне, щоб це не стало за схемою "підняти зарплату, щоб продати дорожче".
Ответить
+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
05.03.2021 в 15:05
а как зп в клубе к продать дороже зависит??
Ответить
0
0
Cerega15 (Kherson)
05.03.2021 в 15:22
И, главное, что потом делать, если игрок не захочет никуда уходить от такой зарплаты? Контракт в Европе - не та бумажка, которой можно подтереться, придется платить все, что подписали.
+1
-1


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