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Денисов: Не понимаю, когда человек выбирает местом своей работы страну-агрессора

Наши за границей
(3 голосов)

К слову о Тимощуке в Зените

Денисов: Не понимаю, когда человек выбирает местом своей работы страну-агрессора

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов поделился своим мнением о бывшем игроке "Шахтера" Анатолии Тимощуке, который сейчас входит в тренерский штаб "Зенита".

"Многие спрашивают о Тимощуке. Я честно скажу, мое мнение не понравится Тимощуку. Я могу сказать со своей гражданской позиции – это мое личное субъективное мнение, с которым можно соглашаться или не соглашаться. С этим мнением я был, есть и буду.

Я не принимаю и не понимаю, когда человек выбирает местом своей работы страну-агрессора, которым является Россия по отношению к Украине. И все, что сделала Россия в Крыму и на Донбассе, я не понимаю, как можно просыпаться и заваривать себе кофе, смотреть по российским каналам новости и все то, что они льют на твою родную страну и при этом жить там, работать и получать деньги.

Большинство знают причину, почему Анатолий Тимощук остался в России – это большая любовь к другой женщине. Причем настолько большой любви, что он оставил свою семью и детей. Сложно судить влюбленного человека. Поэтому здесь не могу судить, а вот то, что родину не выбирают – это однозначно", - сказал Денисов.

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В статье: Анатолий Тимощук Александр Денисов Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (16)
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Maugli (Джунгли Африки)
05.03.2021 в 21:00
Денисову респект. Очень неожиданно.
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+1
0
Бутига (Чернигов)
05.03.2021 в 19:45
А какой Тимощук был патриот, ой-ой-ой !? Сине-желтые ленточки только что в трусы себе не заправлял.А как дело про бабло, так Зенит мой родной клуб. Как у них все это уживается?
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+6
-1
IhorSt (Львів)
05.03.2021 в 19:09
А скажіть, Саша, ви своїх номери телефонів друзів, які зараз "по ту сторону" вже видалили? І навіть з ДР не поздоровляєте? Тимощук для мене "ніхто, і звати цого...". Але читати такі сентенції від Денисова.... Хоча.... Люди міняються... А раптом і Саша?
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+3
0
krakow (Херсон)
05.03.2021 в 19:01
Некорректно как-то,Денисов. Даже,оскорбительно. Щодо,людини. Тимощук(не к столу сказано),не подпадает, под это определение.
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+2
-4
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
05.03.2021 в 18:55
Сашко мимикрирует... Отакої!
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+3
0
Mexxxxx (Просяная)
05.03.2021 в 18:54
Двойной предатель получается. Семья, Родина....
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+5
0
avatar
Romerik (YNWA)
05.03.2021 в 18:39
Ух ніх*я собі
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+3
0
ukatan (Харьковская обл.)
05.03.2021 в 18:33
Что ж ты Саша не высказывал свою гражданскую позицию, когда "Шахтер" игроков в Россию продавал? Боязно, да? "Папа" может и выгнать коленом под зад. А тут получил команду: "кусь-кусь"?
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+8
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
05.03.2021 в 17:59
Типа патриот, подстилка ахметовская.
Ответить
+6
-2
Acsakal (Kharkov)
05.03.2021 в 17:52
А як бути з футболістами Шахтаря, які йдуть в оренду до росіянських клубів?
Ответить
+7
0
alex 66 (Кременчуг)
05.03.2021 в 18:03
ну тут треба й про Динамо згадати, (аренда в клубы РФ, ОПЗЖ) хоча ШД тут лiдер
Ответить
+4
-3
Acsakal (Kharkov)
05.03.2021 в 18:19
Любов до жінки чи любов до грошей? Я не знає, що більше виправдовує нерозбірливість у виборі місця роботи.
+4
0
Buran60 (Харьков)
05.03.2021 в 18:48
Кто в аренде?
Ответить
0
-1
Acsakal (Kharkov)
05.03.2021 в 19:05
Наразі, здається, таких немає, але ж скільки було? Наприклад, той самий Данченко з 2017 року грав за Анжі, Єнісей, Рубін, Уфу, і лише цього сезону перейшов в АЄК.
+3
0
velbag (Полтава)
05.03.2021 в 17:44
Тимощук - іуда. тут все зрозуміло.а Денисов перевзувається на льоту. ще тиждень тому тянув мазу за кормільца (сєлєзня)
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+8
0
Joyce (Donetsk)
05.03.2021 в 17:26
:))
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0
-2


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