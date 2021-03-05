Денисов: Не понимаю, когда человек выбирает местом своей работы страну-агрессора
К слову о Тимощуке в Зените
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов поделился своим мнением о бывшем игроке "
"Многие спрашивают о Тимощуке. Я честно скажу, мое мнение не понравится Тимощуку. Я могу сказать со своей гражданской позиции – это мое личное субъективное мнение, с которым можно соглашаться или не соглашаться. С этим мнением я был, есть и буду.
Я не принимаю и не понимаю, когда человек выбирает местом своей работы страну-агрессора, которым является Россия по отношению к Украине. И все, что сделала Россия в Крыму и на Донбассе, я не понимаю, как можно просыпаться и заваривать себе кофе, смотреть по российским каналам новости и все то, что они льют на твою родную страну и при этом жить там, работать и получать деньги.
Большинство знают причину, почему Анатолий Тимощук остался в России – это большая любовь к другой женщине. Причем настолько большой любви, что он оставил свою семью и детей. Сложно судить влюбленного человека. Поэтому здесь не могу судить, а вот то, что родину не выбирают – это однозначно", - сказал Денисов.
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