Соболь забил первый гол за Брюгге
Протащил мяч пол поля
Лидер Лиги Жюпиле "Брюгге" на данный момент принимает "Варегем" в 29-м раунде чемпионата. На 37-й минуте встречи счет удвоил украинец Эдуард Соболь.
Левый защитник отобрал мяч у соперника у центральной линии, пробросил следующего оппонента, ворвался в штрафную и сильно пробил по воротам. Голкипер парировал удар, однако первым на добивании был снова Соболь, который правой ногой в касание попал в ворота.
Это первый гол украинца в этом сезоне во всех турнирах. К этому моменту в его активе было пять асистов за 25 игр.
После первого тайма "Брюгге" ведет со счетом 2:0. На данный момент их преимущество в таблице над вторым "Антверпеном" составляет 15 очков при двух матчах в запасе.
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