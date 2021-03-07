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Соболь забил первый гол за Брюгге

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(2 голосов)

Протащил мяч пол поля

Соболь забил первый гол за Брюгге

Новина українською

Лидер Лиги Жюпиле "Брюгге" на данный момент принимает "Варегем" в 29-м раунде чемпионата. На 37-й минуте встречи счет удвоил украинец Эдуард Соболь.

Левый защитник отобрал мяч у соперника у центральной линии, пробросил следующего оппонента, ворвался в штрафную и сильно пробил по воротам. Голкипер парировал удар, однако первым на добивании был снова Соболь, который правой ногой в касание попал в ворота.

Это первый гол украинца в ​​этом сезоне во всех турнирах. К этому моменту в его активе было пять асистов за 25 игр.

После первого тайма "Брюгге" ведет со счетом 2:0. На данный момент их преимущество в таблице над вторым "Антверпеном" составляет 15 очков при двух матчах в запасе.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь
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