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ВИДЕО, как Качараба оформил автогол в дебютном матче в старте за Славию в чемпионате Чехии

Наши за границей
(1 голосов)

Неудачный выход в основе для украинца

ВИДЕО, как Качараба оформил автогол в дебютном матче в старте за Славию в чемпионате Чехии

Славія/ Автор невідомий

Новина українською

"Славия" противостояла "Остраве" в 22-м туре чемпионата Чехии. В стартовом составе команды из столицы Чехии появился центральный защитник Тарас Качараба.

На 53 минуте матча при подаче от углового флажка украинец пытался вынести мяч, однако срезал в свои ворота. Отметим, что это был первый выход в старте для Качарабы в составе "Славии" в матче чемпионата Чехии.

Тарас перебрался в пражский клуб зимой на правах полугодичной аренды с "Либереца". Сейчас на его счету пять проведенных матчей в составе новой команды.

Вобщем, в Чехии защитник выступает более трех лет. Воспитанник "Шахтера" перешел в "Слован" на полноценной основе после полгода в аренде в составе "сине-белых". В его активе 102 матча за два чешские клубы. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего украинца в 800 тыс евро.

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В статье: Тарас Качараба Славия (Прага)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
07.03.2021 в 22:03
Бей своих, чтобы чужие боялись!!!
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