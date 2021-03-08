Украинский хавбек Ференцвароша сдал положительный тест на COVID-19

Полузащитник венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает девушка футболиста Карина у себя в Instagram.

"Вот корона и до нас добралась. Нам вчера пришли положительные результаты тестов. И вчера состояние было просто ужасное. У меня температура 39 держалась, сегодня тоже, но общее состояние немного лучше. У Игоря форма немножечко легче, у него ниже температура, 37, в целом, он легче переносит, слава Богу".

Напомним, вчера, 7 марта, "Ференцварош" расписал мировую с "ЗТЕ" (2:2). Харатин участия в игре не принимал.