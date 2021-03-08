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Украинский хавбек Ференцвароша сдал положительный тест на COVID-19

Наши за границей
(1 голосов)

Коронавирус добрался до "Фради"?

Украинский хавбек Ференцвароша сдал положительный тест на COVID-19

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

Новина українською

Полузащитник венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает девушка футболиста Карина у себя в Instagram.

"Вот корона и до нас добралась. Нам вчера пришли положительные результаты тестов. И вчера состояние было просто ужасное. У меня температура 39 держалась, сегодня тоже, но общее состояние немного лучше. У Игоря форма немножечко легче, у него ниже температура, 37, в целом, он легче переносит, слава Богу".

Напомним, вчера, 7 марта, "Ференцварош" расписал мировую с "ЗТЕ" (2:2). Харатин участия в игре не принимал.

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В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) коронавирус
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Комментарии (2)
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тутти-10 (Сумська область)
08.03.2021 в 10:47
Почалося... Це новина тим, що кричали для чого така велика заявка в ЗБУ і для чого нам потрібні кілмани-шуранови. Мінус один опорник, яких в нас і так не дофіга. Ігорю і Тарасу здоров'я! Вони нам на Францію і Фінляндію будуть просто необхідні.
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Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 10:32
Простой парень!
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