Позарились: Сергей Ребров попал в сферу интересов московского ЦСКА в конце прошлого года
Переезд невозможен
Фото: telepinezopont / Автор – неизвестен
Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров заинтересовал московский "ЦСКА" в конце 2020 года – об этом сообщает РБ Спорт. В тот период армейцы могли сменить главного тренера первой команды Виктора Гончаренко, однако специалист все еще сохраняет свой пост.
В прошлом сезоне футболисты "Фради" встречались с московским коллективом на групповом этапе Лиги Европы. Дома венгры расписали мировую 0:0, а в гостях одолели оппонента со счетом 0:1.
Как отмечает источник, армейцам дали понять, что переезд Реброва в Москву невозможен из-за военного конфликта между Украиной и Россией. Напомним, Сергей Станиславович работает в венгерском гранде с 2018-го.
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