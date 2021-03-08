  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Позарились: Сергей Ребров попал в сферу интересов московского ЦСКА в конце прошлого года
В тренде

Позарились: Сергей Ребров попал в сферу интересов московского ЦСКА в конце прошлого года

Наши за границей
(1 голосов)

Переезд невозможен

Позарились: Сергей Ребров попал в сферу интересов московского ЦСКА в конце прошлого года

Фото: telepinezopont / Автор – неизвестен

Новина українською

Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров заинтересовал московский "ЦСКА" в конце 2020 года – об этом сообщает РБ Спорт. В тот период армейцы могли сменить главного тренера первой команды Виктора Гончаренко, однако специалист все еще сохраняет свой пост.

В прошлом сезоне футболисты "Фради" встречались с московским коллективом на групповом этапе Лиги Европы. Дома венгры расписали мировую 0:0, а в гостях одолели оппонента со счетом 0:1.

Как отмечает источник, армейцам дали понять, что переезд Реброва в Москву невозможен из-за военного конфликта между Украиной и Россией. Напомним, Сергей Станиславович работает в венгерском гранде с 2018-го.

Читайте такжеФеренцварош Реброва обыграл аутсайдера чемпионата Венгрии

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров ЦСКА (Москва) Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bookmaker-ratings.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...