Агент Реброва: Сказать, что работа в ЦСКА помешает тренеру на родине, могли разве что на собрании наркоманов

Агент Сергея Реброва Шандор Варга заявил, что информация о том, что тренеру предлагали возглавить московский ЦСКА не соответствует действительности.

"Эта информация - полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное. Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у "Ференцвароша" такое было в последний раз почти 100 лет назад.

Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было. Со мной, во всяком случае, точно никто не связывался. А других посредников у него нет и не было последние 25 лет.

Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов", – сказал Варга.