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Агент Реброва: Сказать, что работа в ЦСКА помешает тренеру на родине, могли разве что на собрании наркоманов

Наши за границей
(2 голосов)

Шандор Варга заверяет, что из ЦСКА на Реброва не выходили

Агент Реброва: Сказать, что работа в ЦСКА помешает тренеру на родине, могли разве что на собрании наркоманов

Новина українською

Агент Сергея Реброва Шандор Варга заявил, что информация о том, что тренеру предлагали возглавить московский ЦСКА не соответствует действительности.

"Эта информация - полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное. Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у "Ференцвароша" такое было в последний раз почти 100 лет назад.

Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было. Со мной, во всяком случае, точно никто не связывался. А других посредников у него нет и не было последние 25 лет.

Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов", – сказал Варга.

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В статье: Сергей Ребров ЦСКА (Москва) Шандор Варга Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
sport24

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Комментарии (6)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
08.03.2021 в 21:47
Ребров - хлопець розумний, це не Селезньов-кормілець, він в Росію не поїде.
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0
0
старий фан (Рівне)
08.03.2021 в 21:31
Мадяр Варга у Орбана заразився. Всю історію Європи ніхто не любив мадярів, навіть їхні союзники по війнах - німці, австрійці. Гівнистий народець.
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+1
-1
Ramses-ua (Запорожье)
08.03.2021 в 20:47
Что агент хотел сказать в последнем обзаце про родину кто нибудь понял?
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+7
0
sergkir
08.03.2021 в 21:11
Если будет такое предложение и оно будет выгодно, то такой контракт возможен!
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
08.03.2021 в 21:47
Ну це начебто одна з причин, чому він на рашку не схотів їхати.
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0
0
Djibouti (Djibouti)
08.03.2021 в 20:46
Шандора пакетик опустел? Уж часто в вью вспоминает о «быстрых»
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+4
0


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