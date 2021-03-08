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Малиновский выйдет в старте Аталанты на Интер, Коваленко в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

Важнейший матч для обеих команд

Малиновский выйдет в старте Аталанты на Интер, Коваленко в запасе

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды в выездном матче Серии А против "Интера".

Виктор Коваленко в запасе.

Поединок начнется в 21:45.

Напомним, что Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту " 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Интер (Милан) Виктор Коваленко
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.03.2021 в 21:44
Немедленно выпустите Витю! У него психологическая травма. Вон уже Шева с павелкой даже в доктора записались.
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0
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download1 (huyersk)
08.03.2021 в 21:41
голден бой в обоймі!
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
08.03.2021 в 21:25
В заявке он
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+1
0
FCWROVY1 (Kyiv)
08.03.2021 в 21:17
Коваленко тримають на збірну..там він у заявці згадайте як колись шеву брали з челсі в збірну...для чого лунін коваленко ..якщо може бути волинець з колоса нащо пятова мораєса коноплянка????
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
08.03.2021 в 21:32
Волинець з Колоса. Шо Ти куриш??
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+1
0


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