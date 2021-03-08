Малиновский выйдет в старте Аталанты на Интер, Коваленко в запасе
Важнейший матч для обеих команд
Украинский хавбек "
Виктор Коваленко в запасе.
Поединок начнется в 21:45.
Напомним, что Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту " 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
???? In campo così al "Meazza"!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 8, 2021
???? Our #StartingXI to face Inter!#InterAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/z24GIjfKmc
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.03.2021 в 21:44
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Romerik (YNWA)
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