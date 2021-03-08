Малиновский выйдет в старте Аталанты на Интер, Коваленко в запасе

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды в выездном матче Серии А против "Интера".

Виктор Коваленко в запасе.

Поединок начнется в 21:45.

Напомним, что Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту " 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.