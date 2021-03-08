Ярмоленко близок к возвращению, но все еще вне заявки Вест Хэма на Лидс
Ждем возвращения Андрея
Украинский вингер "
Как сообщает официальный сайт "молотобойцев", украинец близок к возвращению на поле, однако сегодня в заявку все же не попал.
Напомним, что травму Ярмоленко получил ровно месяц назад в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).
Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
Benrahma starts tonight ????♂️????????— West Ham United (@WestHam) March 8, 2021
Here's how we line up against @LUFC... #WHULEE
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