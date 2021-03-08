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Ярмоленко близок к возвращению, но все еще вне заявки Вест Хэма на Лидс

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Ждем возвращения Андрея

Ярмоленко близок к возвращению, но все еще вне заявки Вест Хэма на Лидс

Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в заявку своей команды на матч 27-го тура АПЛ против "Лидса", который начнется сегодня в 22:00.

Как сообщает официальный сайт "молотобойцев", украинец близок к возвращению на поле, однако сегодня в заявку все же не попал.

Напомним, что травму Ярмоленко получил ровно месяц назад в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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