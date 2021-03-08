Яремчук с паса Безуса забил свой 18-й гол в сезоне - ВИДЕО

Украинский форвард Гента Роман Яремчук забил свой очередной гол за свою команду.

Роман вышел в стартовом составе своей команды в матче чемпионата Бельгии против Остенде и открыл счет на 42-й минуте матча. Интересно, что гол был засчитан после просмотра ВАР (на предмет возможного офсайда), а поспособствовал Яремчуку Роман Безус, который отдал голевой пас.

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Счет 1:0 сохраняется к перерыву.

Напомним, что это 18-й гол Яремчука за Гент в текущем сезоне. Также на его счета 5 ассистов.