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Яремчук с паса Безуса забил свой 18-й гол в сезоне - ВИДЕО

Наши за границей
(2 голосов)

Сработала украинская связка

Яремчук с паса Безуса забил свой 18-й гол в сезоне - ВИДЕО

Новина українською

Украинский форвард Гента Роман Яремчук забил свой очередной гол за свою команду.

Роман вышел в стартовом составе своей команды в матче чемпионата Бельгии против Остенде и открыл счет на 42-й минуте матча. Интересно, что гол был засчитан после просмотра ВАР (на предмет возможного офсайда), а поспособствовал Яремчуку Роман Безус, который отдал голевой пас.

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Счет 1:0 сохраняется к перерыву.

Напомним, что это 18-й гол Яремчука за Гент в текущем сезоне. Также на его счета 5 ассистов.

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В статье: Роман Безус Роман Яремчук Гент
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
08.03.2021 в 23:08
Наші рулять
Ответить
0
-1
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Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 22:49
Чупомотинг
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0
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 22:49
Вагинаускас
Ответить
0
-2


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