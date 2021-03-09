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Безус - о победе над Остенде: 90 минут мы боролись за каждый мяч - и это окупилось

Наши за границей
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Он доволен результатом команды

Безус - о победе над Остенде: 90 минут мы боролись за каждый мяч - и это окупилось

Фото: kaagent.be

Новина українською

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус прокомментировал победу своей команды над "Остенде" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Бельгии.

"Конечно, мы довольны тремя очками, потому что знали, что это будет непростой матч. Мы продолжали атаковать и бороться за каждый мяч. Впереди еще пять важных матчей. Хотя это хороший первый шаг.

Тренер просил, чтобы мы были более агрессивными. 90 минут мы боролись за каждый мяч - и это окупилось", - сказал Безус.

Напомним, что единственный гол на 42-й минуте матча забил украинский форвард "Гента" Роман Яремчук после результативной передачи Безуса.

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В статье: Роман Безус Гент (Бельгия)
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Источник:
Kaagent.be

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