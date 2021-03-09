Безус - о победе над Остенде: 90 минут мы боролись за каждый мяч - и это окупилось

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус прокомментировал победу своей команды над "Остенде" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Бельгии.

"Конечно, мы довольны тремя очками, потому что знали, что это будет непростой матч. Мы продолжали атаковать и бороться за каждый мяч. Впереди еще пять важных матчей. Хотя это хороший первый шаг.

Тренер просил, чтобы мы были более агрессивными. 90 минут мы боролись за каждый мяч - и это окупилось", - сказал Безус.