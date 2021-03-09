Портал WhoScored оценил игру Безуса и Яремчука против Остенде
Они стали одними из лучших
Фото: kaagent.be
В матче 29-го тура чемпионата Бельгии "Гент" одержал минимальную победу над "Остенде" со счетом 1:0.
Статистический портал WhoScored оценил выступления всех игроков. Одними из лучших стали два украинца - полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.
Единственный гол на 42-й минуте матча забил украинский форвард "Гента" Роман Яремчук после голевой передачи Безуса.
Оценка Безуса - 7.8, Яремчука - 7.1 баллов.
Лучшим игроком встречи стал Свен Кумс - он получил оценку 7.9.
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