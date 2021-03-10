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Экс-хавбек Львова продолжит карьеру в Эстонии

Наши за границей
(1 голосов)

Контрактное соглашение рассчитано до конца 2021-го года

Экс-хавбек Львова продолжит карьеру в Эстонии

pfclviv.com

Новина українською

Украинский полузащитник "Львова" Игорь Кошман определился с новым клубом. Как сообщает Transfermarket, футболист продолжит карьеру в Эстонии, где он уже заключил контракт с "Легионом".

Контрактное соглашение с 26-летним футболистом будет рассчитано до конца 2021-го года.

Стоит отметить, что состав новой команды он пополнил на правах свободного агента, ведь состав "Львова" покинул по обоюдному согласию сторон.

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В статье: Игорь Кошман Легион
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Источник:
Transfermarket

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
10.03.2021 в 10:46
Вот так всегда-покидают Украину украинцы,а на их место "иностранцы!",но ведь это не правильно?!Кошман едет в Эстонию,а там что,лучше?!
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