Экс-хавбек Львова продолжит карьеру в Эстонии
Контрактное соглашение рассчитано до конца 2021-го года
pfclviv.com
Украинский полузащитник "Львова" Игорь Кошман определился с новым клубом. Как сообщает Transfermarket, футболист продолжит карьеру в Эстонии, где он уже заключил контракт с "Легионом".
Контрактное соглашение с 26-летним футболистом будет рассчитано до конца 2021-го года.
Стоит отметить, что состав новой команды он пополнил на правах свободного агента, ведь состав "Львова" покинул по обоюдному согласию сторон.
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Источник:Transfermarket
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
10.03.2021 в 10:46
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