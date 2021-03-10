Экс-хавбек Львова продолжит карьеру в Эстонии

Украинский полузащитник "Львова" Игорь Кошман определился с новым клубом. Как сообщает Transfermarket, футболист продолжит карьеру в Эстонии, где он уже заключил контракт с "Легионом".

Контрактное соглашение с 26-летним футболистом будет рассчитано до конца 2021-го года.

Стоит отметить, что состав новой команды он пополнил на правах свободного агента, ведь состав "Львова" покинул по обоюдному согласию сторон.