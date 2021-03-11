КДК вынес решение по скандальному спичу Гельзина после матча Олимпик – Шахтер
Интересно, что пострадал клуб, а не функционер
КДК УАФ рассмотрел информацию о возможных нарушениях регламента и дисциплинарных правил, которые были зафиксированные в рапортах официальных лиц матча 17-го тура УПЛ "Олимпик" – "Шахтер" (0:1).
Напомним, что после матча
Комитет принял решение оштрафовать "Олимпик" в размере 500 тысяч гривен, а также запретил клубу до конца сезона 2020/21 проводить матчи на стадионе "Динамо" имени Лобановского.
УАФ объясняет это нарушением норм безопасности и регламента, следствием чего стало возможным несанкционированное появление президента клуба в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью.
Кроме того, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего отъезда бригады арбитров матча со стадиона, что является нарушением регламентных требований.
Также УАФ напоминает, что клубу уже выносили предупреждение за систематические проблемы с обеспечением безопасности.
Отдельным пунктом идет рекомендация КДК по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований рассмотреть вопрос о запрете использовать стадион "Динамо" им. В. Лобановского для проведения всех матчей внутренних соревнований в нынешнем сезоне.
Стоит отметить, что скорее всего, санкции будут применены и к самому Гельзину, так как данный вопрос еще не рассматривал комитет по этике и честной игре УАФ.
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