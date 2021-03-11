КДК вынес решение по скандальному спичу Гельзина после матча Олимпик – Шахтер

КДК УАФ рассмотрел информацию о возможных нарушениях регламента и дисциплинарных правил, которые были зафиксированные в рапортах официальных лиц матча 17-го тура УПЛ "Олимпик" – "Шахтер" (0:1).

Напомним, что после матча со скандальным решением судьи отменить гол хозяев президент "Олимпика" Владислав Гельзин в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам каналов.

Комитет принял решение оштрафовать "Олимпик" в размере 500 тысяч гривен, а также запретил клубу до конца сезона 2020/21 проводить матчи на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

УАФ объясняет это нарушением норм безопасности и регламента, следствием чего стало возможным несанкционированное появление президента клуба в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью.

Кроме того, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего отъезда бригады арбитров матча со стадиона, что является нарушением регламентных требований.

Также УАФ напоминает, что клубу уже выносили предупреждение за систематические проблемы с обеспечением безопасности.

Отдельным пунктом идет рекомендация КДК по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований рассмотреть вопрос о запрете использовать стадион "Динамо" им. В. Лобановского для проведения всех матчей внутренних соревнований в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что скорее всего, санкции будут применены и к самому Гельзину, так как данный вопрос еще не рассматривал комитет по этике и честной игре УАФ.