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Лондонский Арсенал обратил внимание на Романа Яремчука - СМИ

Наши за границей
(2 голосов)

Канониры ищут замену Ляказетту

Лондонский Арсенал обратил внимание на Романа Яремчука - СМИ

Новина українською

Лондонский "Арсенал" обратил внимание на украинского форварда "Гента" Романа Яремчука, пишет издание Indo Sport.

Источник сообщает, что канониры летом скорее всего продадут своего форварда Александра Ляказетта и уже начали присматриваться к потенциальным новичкам, которые могут заменить француза.

На данный момент в списке "Арсенала" - Одсон Эдуард из "Селтика", Андре Силва из "Айнтрахта" и Яремчук из "Гента".

Напомним, что контракт Яремчука с "Гентом" действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает украинца в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Роман забил за "Гент" 18 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах во всех турнирах.

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В статье: Арсенал (Лондон) Роман Яремчук Гент
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
12.03.2021 в 21:24
ну нарешті рибка клюнула
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