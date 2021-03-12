Лондонский Арсенал обратил внимание на Романа Яремчука - СМИ
Канониры ищут замену Ляказетту
Лондонский "
Источник сообщает, что канониры летом скорее всего продадут своего форварда Александра Ляказетта и уже начали присматриваться к потенциальным новичкам, которые могут заменить француза.
На данный момент в списке "Арсенала" - Одсон Эдуард из "Селтика", Андре Силва из "Айнтрахта" и Яремчук из "Гента".
Напомним, что контракт Яремчука с "Гентом" действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает украинца в 11 миллионов евро.
В текущем сезоне Роман забил за "Гент" 18 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах во всех турнирах.
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