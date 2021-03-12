Лондонский Арсенал обратил внимание на Романа Яремчука - СМИ

Лондонский " Арсенал " обратил внимание на украинского форварда "Гента" Романа Яремчука, пишет издание Indo Sport.

Источник сообщает, что канониры летом скорее всего продадут своего форварда Александра Ляказетта и уже начали присматриваться к потенциальным новичкам, которые могут заменить француза.

На данный момент в списке "Арсенала" - Одсон Эдуард из "Селтика", Андре Силва из "Айнтрахта" и Яремчук из "Гента".

Напомним, что контракт Яремчука с "Гентом" действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает украинца в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Роман забил за "Гент" 18 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах во всех турнирах.