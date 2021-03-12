Малиновский и Коваленко остались в запасе Аталанты на матч против Специи
Оба украинца в заявке, но на лавке
twitter.com/Atalanta_BC
Оба украинских хавбека "
Украинцы остались в запасе.
Поединок начнется в 21:45.
Напомним, что Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту " 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
Коваленко, который перешел в "Аталанту" этой зимой, пока что не дебютировал.
???? Gli 11 scelti da Mister Gasperini per #AtalantaSpezia!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 12, 2021
???? Here's your #StartingXI to face Spezia!
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Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/a40EpslL4T
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