Малиновский и Коваленко остались в запасе Аталанты на матч против Специи

Оба украинских хавбека " Аталанты " - Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, не попали в стартовый состав команды на домашний матч 27-го тура Серии А против "Специи".

Украинцы остались в запасе.

Поединок начнется в 21:45.

Напомним, что Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту " 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Коваленко, который перешел в "Аталанту" этой зимой, пока что не дебютировал.

???? Gli 11 scelti da Mister Gasperini per #AtalantaSpezia!

???? Here's your #StartingXI to face Spezia!

Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/a40EpslL4T