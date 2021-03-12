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Малиновский и Коваленко остались в запасе Аталанты на матч против Специи

Наши за границей
(1 голосов)

Оба украинца в заявке, но на лавке

Малиновский и Коваленко остались в запасе Аталанты на матч против Специи

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Оба украинских хавбека "Аталанты" - Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, не попали в стартовый состав команды на домашний матч 27-го тура Серии А против "Специи".

Украинцы остались в запасе.

Поединок начнется в 21:45.

Напомним, что Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту " 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Коваленко, который перешел в "Аталанту" этой зимой, пока что не дебютировал.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Комментарии (5)
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IM-RM-DK (Miami)
12.03.2021 в 21:20
Малиновский на лавке,а Витя Голден дерево под лавкой!
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
12.03.2021 в 21:16
Без Русі буде сумно дивитись.
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+1
0
download1 (huyersk)
12.03.2021 в 21:08
Очікувано та нажаль справедливо! З Малиною щось не те, мож Вітьок там відволікає ?
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+1
0
Tasha (Киев)
12.03.2021 в 21:14
Грижа у Руслана
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0
0
download1 (huyersk)
12.03.2021 в 21:27
мішки тягав з цементом, десь підробляв ?
+1
-1


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