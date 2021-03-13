Тащи дебютировал в чемпионате Южной Кореи
Против действующего победителя азиатской Лиги Чемпионов
Пхохан Стілерс/Автор невідомий
В рамках четвертого тура южнокорейской К-Лиги "Пхохан Стилерс" принимал на своем поле действующего обладателя трофея азиатской ЛЧ "Ульсан Хюндай". На 53-й минуте в составе гостей вместо Ли Сын Мо на поле появился украинец Борис Тащи.
Это первый матч нападающего за свой новый клуб, к которому он присоединился 5 марта. За 40 минут игры Тащи не отличилась результативными действиями, однако за время его пребывания на поле "Пхохан Стилерс" сумел сравнять счет и довести поединок к ничьей.
Сейчас команда украинца занимает третье место в чемпионате Южной Кореи.
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