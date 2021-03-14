Рыбка получил травму колена в стартовом туре чемпионата Латвии
Александр столкнулся с партнёром по команде
Фото: FK Liepaja
В субботу "Лиепая" обыграла "Метту" (4:1) в рамках 1-го тура чемпионата Латвии.
В стартовом составе хозяев вышел на поле украинский легионер Александр Рыбка.
33-летний кипер получил травму колена во время эпизода с пропущенным голом на 49-й минуте встречи. Спустя 5 минут Рыбку в воротах сменил Кришьянис Звиедрис.
Рыбка выступает за "Лиепаю" с августа прошлого года, за это время выиграв с командой Кубок страны.
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