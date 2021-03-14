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Рыбка получил травму колена в стартовом туре чемпионата Латвии

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Александр столкнулся с партнёром по команде

Рыбка получил травму колена в стартовом туре чемпионата Латвии

Фото: FK Liepaja

Новина українською

В субботу "Лиепая" обыграла "Метту" (4:1) в рамках 1-го тура чемпионата Латвии.

В стартовом составе хозяев вышел на поле украинский легионер Александр Рыбка.

33-летний кипер получил травму колена во время эпизода с пропущенным голом на 49-й минуте встречи. Спустя 5 минут Рыбку в воротах сменил Кришьянис Звиедрис.

Рыбка выступает за "Лиепаю" с августа прошлого года, за это время выиграв с командой Кубок страны.

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В статье: Александр Рыбка Лиепая
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