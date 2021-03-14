Легия вместе с Шабановым победила Варту, Русин не попал в заявку
"Легия" продолжает лидировать в чемпионате
twitter.com/LegiaNet
В матче 21-го тура чемпионата Польши "Легия" победила "Варту" (3:2), укрепив своё лидерство.
Артём Шабанов вышел в стартовом составе варшавской команды и отыграл весь матч. А вот другой украинец Назарий Русин оказался вне заявки.
"Легия" одержала четвертую победу кряду лидирует в турнирной таблице, опережая "Погонь" на семь пунктов.
Напомним, Шабанов и Русин выступают за "Легию" на правах аренды из "Динамо".
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