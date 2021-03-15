Швед: Чемпионат Бельгии сильнее, но в УПЛ у меня было лучшее время
Игрок вспомнил времена во львовских "Карпатах"
Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya
Украинский вингер"Мехелена" Марьян Швед, который был арендован у "Селтика", рассказал о том, когда показывал свой лучший футбол.
- Сейчас ты достиг наивысшего уровня в своей карьере?
- Наивысший будет, когда я буду играть в Лиге чемпионов.
- Ты когда-нибудь играл лучше, чем сейчас?
- Не знаю. Может, и нет. Но на это нужно смотреть в контексте. Когда играл в УПЛ, я встречался с лучшими командами страны - такими как "Динамо", "Шахтер" и "Заря".
Тогда же меня позвали в национальную сборную Украины. Конечно, чемпионат Бельгии сильнее, но в каком-то смысле можно сказать, что тогда у меня было лучшее время. Сложно сказать", - сказал Швед.
Напомним, что в составе"Карпат" Швед выступал в сезонах 2014/15, 2017/18.
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