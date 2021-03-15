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Швед: Чемпионат Бельгии сильнее, но в УПЛ у меня было лучшее время

Наши за границей
(1 голосов)

Игрок вспомнил времена во львовских "Карпатах"

Швед: Чемпионат Бельгии сильнее, но в УПЛ у меня было лучшее время

Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Украинский вингер"Мехелена" Марьян Швед, который был арендован у "Селтика", рассказал о том, когда показывал свой лучший футбол.

- Сейчас ты достиг наивысшего уровня в своей карьере?

- Наивысший будет, когда я буду играть в Лиге чемпионов.

- Ты когда-нибудь играл лучше, чем сейчас?

- Не знаю. Может, и нет. Но на это нужно смотреть в контексте. Когда играл в УПЛ, я встречался с лучшими командами страны - такими как "Динамо", "Шахтер" и "Заря".

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Тогда же меня позвали в национальную сборную Украины. Конечно, чемпионат Бельгии сильнее, но в каком-то смысле можно сказать, что тогда у меня было лучшее время. Сложно сказать", - сказал Швед.

Напомним, что в составе"Карпат" Швед выступал в сезонах 2014/15, 2017/18.

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В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Источник:
KARPATY LVIV NACHRICHTEN

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Комментарии (6)
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Prach13 (Дрогобич)
15.03.2021 в 13:04
Редактор т9 виписуэ що хоче сам,тому написав абру кадабру.
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Prach13 (Дрогобич)
15.03.2021 в 13:01
На цьому сайтi любЯ бiльш нiж впевнений до суть сказанного була iнша,але в нас iнформацiйний простр занятий этими то нам авзэ дымку до ми нiхто i звали нас нiяк!
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tabolk
15.03.2021 в 12:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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M&M (Lviv)
15.03.2021 в 12:03
Дайте повну вьюху, ріжуть по два речення..
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donkrot (Донецк)
15.03.2021 в 11:41
для меня загадка чем чемпионат Бельгии сильнее, если их команды никогда не проходят наши? но он там сильнее...как он модет быть сильнее, если посредственные игроки из УПЛ становятся там звездами и лучшими в своих командах?
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Русланбай (Рівне)
15.03.2021 в 12:36
Повністю з вами згоден. Їхня ліга ліпша тільки в плані комерціалізації. Свої ТВ права до коронокризи вони продавали за 100 млн. євро в рік ( зараз не знаю ) , ну і за рекламу з квитками виручка теж в мільйонах. А в ігровому плані то мрак. Дивився пару топ-матчів їх лідерів.......... нудьга нудьгою. Тільки потратив час.
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