Зубков получил травму в минувшем матче чемпионата Венгрии
Футболист не доиграл встречу
Фото: Getty Images
В рамках 26-го тура "Ференцварош" Сергея Реброва в матче чемпионата Венгрии обыграл "Пакш"(5:2). Нападающий "фради" Александр Зубков не доиграл встречу, так как получил травму.
"У Зубкова повреждение ноги. Надеюсь, ничего серьезного, но пока мы не знаем, когда он восстановится. Через несколько дней будет информация", -сказал Ребров.
Напомним, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил Зубкова в расширенный список футболистов для участия в матчах отбора к ЧМ-2022.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Ференцварош
Популярное сейчас
- Форвард Миная, который сменил гражданство, вызван в сборную Азербайджана
- Пеле – Роналду: Я восхищаюсь тобой, поздравляю, ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах
- Металлист 1925 - Альянс. Прогноз и анонс на игру Первой лиги 15.03.2021
- Лондонский Арсенал обратил внимание на Романа Яремчука - СМИ
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...