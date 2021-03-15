  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зубков получил травму в минувшем матче чемпионата Венгрии
В тренде

Зубков получил травму в минувшем матче чемпионата Венгрии

Наши за границей
(1 голосов)

Футболист не доиграл встречу

Зубков получил травму в минувшем матче чемпионата Венгрии

Фото: Getty Images

Новина українською

В рамках 26-го тура "Ференцварош" Сергея Реброва в матче чемпионата Венгрии обыграл "Пакш"(5:2). Нападающий "фради" Александр Зубков не доиграл встречу, так как получил травму.

"У Зубкова повреждение ноги. Надеюсь, ничего серьезного, но пока мы не знаем, когда он восстановится. Через несколько дней будет информация", -сказал Ребров.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил Зубкова в расширенный список футболистов для участия в матчах отбора к ЧМ-2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ференцварош

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...