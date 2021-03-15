На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
Жена просила Александра прекратить
Фото: Zinchenko Instagram
Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился в своих социальных сетях видео, на котором можно понаблюдать за троллингом от исполнителя над своими собаками. Репост публикации даже сделал известный портал 433.
Сидя на диване, Зинченко делал вид, что будет бросать потрепанный снаряд своим питомцам, чтобы те принесли его обратно, однако каждый раз Александр лишь обманывал собак.
Один из псов во время рывка даже ударился о диван, после чего жена футболиста и журналистка каналов "Футбол" Влада Седан попросила мужа прекратить "издевательства".
Популярное сейчас
- Форвард Миная, который сменил гражданство, вызван в сборную Азербайджана
- Украинские саблистки впервые в истории не квалифицировались на Олимпиаду
- Пока мужья проигрывали Нанту: семьи игроков ПСЖ были взяты в заложники грабителями
- Лондонский Арсенал обратил внимание на Романа Яремчука - СМИ
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО