На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом

Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился в своих социальных сетях видео, на котором можно понаблюдать за троллингом от исполнителя над своими собаками. Репост публикации даже сделал известный портал 433.

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Сидя на диване, Зинченко делал вид, что будет бросать потрепанный снаряд своим питомцам, чтобы те принесли его обратно, однако каждый раз Александр лишь обманывал собак.

Один из псов во время рывка даже ударился о диван, после чего жена футболиста и журналистка каналов "Футбол" Влада Седан попросила мужа прекратить "издевательства".