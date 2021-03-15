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  4. На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
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На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом

Наши за границей
(2 голосов)

Жена просила Александра прекратить

На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом

Фото: Zinchenko Instagram

Новина українською

Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился в своих социальных сетях видео, на котором можно понаблюдать за троллингом от исполнителя над своими собаками. Репост публикации даже сделал известный портал 433.

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Сидя на диване, Зинченко делал вид, что будет бросать потрепанный снаряд своим питомцам, чтобы те принесли его обратно, однако каждый раз Александр лишь обманывал собак.

Один из псов во время рывка даже ударился о диван, после чего жена футболиста и журналистка каналов "Футбол" Влада Седан попросила мужа прекратить "издевательства".

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В статье: Александр Зинченко Влада Седан
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
15.03.2021 в 15:19
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фан-горняк (Кривой Рог)
15.03.2021 в 14:19
Детей уже ей делай
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