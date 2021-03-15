Зинченко: Сити хочет выиграть все титулы в этом сезоне. Бавария и Барселона показали, что это возможно

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко перед матчем 1/8 Лиги чемпионов с гладбахской "Боруссией" пообщался с журналистами.

"В раздевалке я вижу голодные глаза. Все жаждут титулов. Мы хотим побеждать, это то, чего мы хотим прямо сейчас.

До конца сезона осталось около двух месяцев. Два самых важных месяца в нашей карьере.

С такими легендами, как Серхио Агуэро и Фернандиньо, которые здесь уже 10 лет, думаю, они этого заслуживают. Мы собираемся побороться за победу в ЛЧ.

Я уже много раз говорил, что мы все еще играем во всех соревнованиях и хотим все попробовать и выиграть. Это означает, что мы должны показывать свои лучшие качеств в каждом отдельном матче.

Можно ли выиграть все? Да, конечно. "Бавария" показала это в прошлом году, они выиграли все. "Барселона" сделала это с Пепом.

Так что, все возможно. У нас невероятный состав, лучшие игроки мира. Почему нет?" – сказал Зинченко.

Напомним, что в первом матче "Сити" обыграл Гладбах со счетом 2:0. Ответный поединок состоится во вторник, 16 марта.