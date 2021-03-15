Ярмоленко вернулся к тренировкам с Вест Хэмом
Украинец из-за травмы пропустил больше месяца
Вест Хэм
Украинский вингер "
Правда, пресс-служба не уточняет, занимается он в общей группе или еще индивидуально.
Напомним, что травму Ярмоленко получил в начале февраля в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).
Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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Источник:whufc
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