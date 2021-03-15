Ярмоленко вернулся к тренировкам с Вест Хэмом

Украинский вингер " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с командой, сообщает официальный сайт "молотобойцев".

Правда, пресс-служба не уточняет, занимается он в общей группе или еще индивидуально.

Напомним, что травму Ярмоленко получил в начале февраля в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.